Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı - Haberler

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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Kars'ta polislik mesleği lise öğrencilerine anlatıldı.

Kars'ta polislik mesleği lise öğrencilerine anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce öğrencileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

TDP ekipleri lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir araya gelen polis, polislik mesleği anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan polis, lise öğrencilerine 'Güvenli İnternet Kullanımı' hakkında da bilgi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, polis son olarak öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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