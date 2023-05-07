Üye Girişi
Haberi Paylaş
Öğrenciler Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirildi

Öğrenciler Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirildi

3. Sayfa Haberleri

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayolları Trafik Güvenliği Haftası ekinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayolları Trafik Güvenliği Haftası ekinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından; Melikgazi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Şehit Necmettin Bayraktar İlköğretim okulunda okuyan 328 öğrenciye, trafiğin tanımı, okul ve yaya geçidinin tanıtılması ve kullanımı, bisiklete binme kuralları ve oyun alanları konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere trafik çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtılırken Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde okul öğrencileri tarafından 'çocuk gözüyle jandarma' konulu resimler panoda sergilendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title