Öğrenciler Trafik Kuralları Konusunda Bilgilendirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karayolları Trafik Güvenliği Haftası ekinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından; Melikgazi Yeşilyurt Mahallesinde bulunan Şehit Necmettin Bayraktar İlköğretim okulunda okuyan 328 öğrenciye, trafiğin tanımı, okul ve yaya geçidinin tanıtılması ve kullanımı, bisiklete binme kuralları ve oyun alanları konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere trafik çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtılırken Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde okul öğrencileri tarafından 'çocuk gözüyle jandarma' konulu resimler panoda sergilendi. - KAYSERİ