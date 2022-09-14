Öğrenciler güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirildi 3. Sayfa Haberleri Denizli'de jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerini okul çıkışında ziyaret ederek kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Denizli'de jandarma ekipleri, ilköğretim öğrencilerini okul çıkışında ziyaret ederek kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Pamukkale Akköy Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından anlamlı faaliyet gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi okulların açılması ile birlikte Akköy Merkez İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim görmekte olan ilköğretim öğrencilerini ziyaret etti. Kişisel güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapan jandarma ekipleri, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve çeşitli hediyeler dağıttı. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Denizli Çocuk 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Öğrenciler güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirildi - Haberler

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