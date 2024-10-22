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Öğrenciler Buldukları Altını Teslim Etti

Öğrenciler Buldukları Altını Teslim Etti
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Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci, yolda buldukları kutuda çıkan altını okul idaresine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan iki öğrenci, kutu içerisinde buldukları altını okul idaresine teslim ettiler.

Kaan ve Sezgin isimli öğrencilerin okul dışında yolda yürürken buldukları bir kutu içinden küçük altın çıktı. Öğrenciler örnek bir davranışla altını okula getirerek okul idarecilerine teslim edince durum polise durumu bildirdiler. Daha sonra okula gelen polis ekiplerine altın teslim edildi. Bu örnek davranış karşısında okul idarecileri ve polis ekipleri öğrencileri tebrik ettiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Bozüyük

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