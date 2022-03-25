Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Öğrenci yurdunda şiddet uygulayan görevli adliyeye sevk edildi

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan görevli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan görevli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Esenler'de özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında toplanan öğrencileri dövdü. Görevli, azarladığı öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan dayakçı görevlinin polisteki sorgusu tamamlandı. Sorgusu tamamlanan zanlı A.E. (27), adliyeye sevk edildi. Öte yandan yapılan araştırmada olayın 17 Mart'ta gerçekleştiği ve yurt görevlilerinin 18 Mart'ta şahsın işine son verdikleri belirlendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title