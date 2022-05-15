Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı - Haberler

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Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrenci taşıyan otobüs üst geçide takıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde geziye gelen ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide takıldı.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde geziye gelen ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide takıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden Tarsus'a gelen ilköğretim öğrencilerini taşıyan 80 ADC 023 plakalı tur otobüsü, Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde 3.50 metre yükseklik uyarısı bulunan üst geçide sıkıştı. Öğrencilerden 8'i hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahale etti. Polis tarafından trafiğe kapatılan yol, otobüsün çıkarılmasının ardından yeniden açıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dörtyol, Mersin, Tarsus, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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