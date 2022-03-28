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Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 10 öğrenci yaralandı.

Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

SAMSUN - Samsun'da öğrenci servisi ile cipin çarpıştığı kazada 10 öğrenci yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Okulları'nın öğrencilerini taşıyan 55 C 0564 plakalı minibüs ile 55 AIF 59 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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