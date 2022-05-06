Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde oğluyla birlikte martıya binerken düşen kadın yaralandı.

Olay, Darıca Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şule K. isimli kadın, küçük çocuğuyla birlikte sahilde martıya bindi. Martıyı bir süre kullanan kadın, daha sonra düşerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan Şule K., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title