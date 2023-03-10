Oğlunun evine giderken düştüğü tarlada hayatını kaybetti

DÜZCE - Düzce'de oğlunun evine gitmek için yola çıkan yaşlı adam, dengesini kaybederek düştüğü tarlada hayatını kaybetti.

Olay, Düzce merkeze bağlı Konuralp Mevkii Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca'nın Subaşı Köyü'nde oturan İsmail Bircan isimli yaşlı adam, oğlunu görmek için Konuralp mevkiine geldi. Yokuş yukarı çıkarken dengesini kaybeden yaşlı adam, yaklaşık 2 metre yükseklikten tarlaya düştü. Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirledi. İsmail Bircan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.