Oğlunun acısına dayanamayıp cenaze aracını öpen anne yürekleri dağladı

Antalya'da yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Oğlunu almaya gelerek feryatları ile yürekleri dağlayan anne Ayşe Asilkan:

" Kara kuzum, sarı cihanım benim"

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde cuma gecesinden beri kendisinden haber alınamayan ve dun gece saatlerinde yol kenarında cesedi bulunan gencin cenazesi annenin feryatları arasında teslim edildi. Oğlunun acısına dayanamayan annenin bir ara cenaze aracına sarılarak öpmesi yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre; Ululan mevkiinde yoldan geçmekte olan 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan bir motosiklet görüp durdu. Yaklaşıp motosiklete bakan iki kişi motosikletin yakınında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede, yerde cansız yatan kişinin cuma geçesinden beri kayıp olan ve her yerde aranan Sanayi Sitesinde boyacılık yapmakta olan, Hocalı Mahallesinden Hakan Asilkan olduğu belirlendi. Hakan Asiykan'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Acılı anne yürekleri dağladı

Gencin cenazesini teslim almaya çocuklarını bir televizyon kanalına çıkarak bulmak için İstanbul'a doğru giden ve acı haberi alarak Afyon'dan dönen anne Ayşe ve baba Ali geldi. Cenaze aracının gelmesi ile morgun kapısına yönelen ve güçlükle ayakta duran anneyi yakınları teselli etti. Bir ara cenaze aracının önüne gelerek araca sarılıp öpen annenin, "Tırnaklarına dayanamam ben senin boyalı ve ilmekli kuzum. Papatya gülüm. Vay kuzum benim vay. Allah bana sabır verdi bayılmadım yavrum. Kara kuzum, sarı cihanım benim" sözleri yürekleri dağladı. Cenazenin Hocalı mahallesinde ikindi namazına müteakip defin edileceği öğrenildi.