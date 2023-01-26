Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren sanık: "Gafletle suç işledim"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. Katil zanlısı baba mahkemede verdiği savunmada; "O anki gafletle suç işledim. Şoka girdim. Evladımı korumak için. Bir çocuğumu 17 yaşında öldürdüler, dünyamı kararttılar. Diğer oğlumu korumak hissiyle yapılan bir şey" dedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A. Y. ve Y.E.B. SEGBİS ile katılırken; tutuklu sanıklar M.Y., B.B. ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyetine savunmasını veren A.Y.; "Aklım almıyor. Hayatımız boyunca adliyede bizim bir işimiz olmadı. Başımıza böyle bir iş geldi. Önce Allah'a sonra adalete güveniyoruz" dedi. Y.E.B. ise savunmasında; "İlk mahallede verdiğim ifade aynen geçerlidir. Kesinlikle öldürme veya kan davasına dökme gibi bir düşüncemiz yoktur. Tüm ailesini öldürsem kardeşimin tek tırnağını getirmez. Bu işi yapacak olsam ben yapardım, babamı bu yaştan sonra hapis yatırmazdım. Biz yolumuza hep yasal olarak yürüdük. Tahliyemizi talep ediyoruz, perişanız" dedi.

"Gafletle suç işledim"

Oğlunu öldüren şahsın ağabeyini öldüren Sanık B.B. ise savunmasında; "Maktulü sanıklardan kimse tanımaz. Beni de tehdit ettiler. Diğer oğlumu da öldürmelerinden korktum. 3 tane suçsuz insan içeride yatıyor, ben buna kahroluyorum. Bu olayda kimsenin suçu yok. Kesinlikle ne takip var ne de kan davası var. Tesadüf, dört kişi arabanın içinde giderken bana parmağını salladığında 'oğlumu da öldürecek' diye o anki gafletle suç işledim. Şoka girdim. Evladımı korumak için. Bir çocuğumu 17 yaşında öldürdüler, dünyamı kararttılar. Diğer oğlumu korumak hissiyle yapılan bir şey. Kesinlikle kin gütme yok. Yüce Allah'a, sonra da sizin adaletinize güveniyorum" ifadelerini kullandı. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde 4 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. B.B.; 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu belirlendi.