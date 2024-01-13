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Oğlunu öldürdükten sonra intihara teşebbüs eden baba da hayatını kaybetti

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan ve ağır yaralanan baba tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tartıştığı oğlunu tabanca ile öldüren baba aynı silahla intihara kalkıştı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldüren baba intihara kalkıştı. Ağır yaralanan baba hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Çukurçayır mahallesindeki Akın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklı Kent Sitesi'nin 2. katında yaşayan Pirali Emral (66), henüz bilinmeyen nedenden dolayı oğlu Hasan Emral ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Pirali Emral, oğluna tabanca ile ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etmek istedi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan incelemede başından kurşun girişi olan Hasan Emral'ın hayatını kaybettiği, kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulunan baba Pirali Emral'ın ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Baba Pirali Emral sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Emral'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Hasan Emral'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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