Oğluna kız istemeye gitti, dünürünün verdiği listede yok yok

Oğlunun sosyal medyadan tanıştığı kızı kızı istemeye giden baba, karşı tarafın istediği düğün listesini paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.

"ELİME BU LİSTEYİ VERDİLER"

Sosyal medyada yayılan videoda, oğluna kız istemeye giden bir baba, kız tarafının düğün için sunduğu talepleri gösterdi. Baba, eline verilen listeyi paylaşarak duruma isyan etti:

"Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum? Oğlum sosyal medyadan bir kız ile tanışmış. Tanışmaya gittik, gayet iyi bir aile ama elime bu listeyi tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun."

İSTEKLER DUYANLARI ŞAŞIRTTI

Babanın paylaştığı listede dikkat çeken talepler şunlar oldu:

500 bin TL başlık parası

10 tane 30 gram bilezik

Hint küpesi

Madonna kolyesi

kolyesi 8 çeyrekli bilezik

Gümüş kemer

kemer Yarım metre Halep zinciri

Ayrıca evdeki 4 çocuğun okul masraflarının karşılanması

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Babanın paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, istenenlerin abartılı olduğunu savunarak listeye tepki gösterdi.