Oğluna kız istemeye gitti, dünürünün verdiği listede yok yok
Oğlunun sosyal medyadan tanıştığı kızı istemeye giden bir baba, kız tarafının istediği düğün listesini paylaştı. Listede 500 bin TL başlık parası, 10 adet 30 gram bilezik, Hint küpesi, Madonna kolyesi, 8 çeyrekli bilezik, gümüş kemer, yarım metre Halep zinciri ve 4 çocuğun okul masraflarının karşılanması gibi talepler yer alıyordu. Baba, duruma isyan ederek "Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum?" dedi.
Oğlunun sosyal medyadan tanıştığı kızı kızı istemeye giden baba, karşı tarafın istediği düğün listesini paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.
"ELİME BU LİSTEYİ VERDİLER"
Sosyal medyada yayılan videoda, oğluna kız istemeye giden bir baba, kız tarafının düğün için sunduğu talepleri gösterdi. Baba, eline verilen listeyi paylaşarak duruma isyan etti:
"Ben kuyumcu dükkanı mı açıyorum? Oğlum sosyal medyadan bir kız ile tanışmış. Tanışmaya gittik, gayet iyi bir aile ama elime bu listeyi tutuşturdular. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun."
İSTEKLER DUYANLARI ŞAŞIRTTI
Babanın paylaştığı listede dikkat çeken talepler şunlar oldu:
- 500 bin TL başlık parası
- 10 tane 30 gram bilezik
- Hint küpesi
- Madonna kolyesi
- 8 çeyrekli bilezik
- Gümüş kemer
- Yarım metre Halep zinciri
- Ayrıca evdeki 4 çocuğun okul masraflarının karşılanması
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Babanın paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, istenenlerin abartılı olduğunu savunarak listeye tepki gösterdi.