Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Oğlu tarafından banyoda ölü bulundu

Oğlu tarafından banyoda ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 yaşındaki kadın, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 45 yaşındaki kadın, evinin banyosunda oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, Bekirdere Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevin Kara (45), evinin banyosunda oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 45 yaşındaki Kara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Sevin Kara'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Seçim Sonuçları
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kocaeli Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title