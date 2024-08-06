Üye Girişi
Haberler

Oğlu kanlar içinde yerde yatan babanın çaresizliği yürekleri dağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da motosiklet kazası geçiren 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulurken, babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Baba, oğlunu ambulansa bindirilmesinin ardından camdan çaresizce oğlunu izledi.

Oğlu kanlar içinde yerde yatan babanın çaresizliği yürekleri dağladı

Çaresiz baba önce "Oğlum iyi mi?" dedi, sonra ambulansın kapısına çıkıp camdan oğlunu izledi

AKSARAY - Aksaray'da motosikletiyle kaza yaparak ağır yaralanan 15 yaşındaki genç sürücü kanlar içinde yola savrulurken, olay yerine gelen babanın çaresizliği yürekleri dağladı. Yerde yatan oğlunu "Oğlum iyi mi?" diye polislere soran baba, oğlunun ambulansa bindirilmesinin ardından ambulansın arka kapısına çıkıp camdan çaresizce oğlunu izledi.

Kaza, gece yarısı Kılıçaslan Mahallesi Atatürk Bulvarı Efor alt geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz bindiği 68 ACE 042 plakalı motosikletiyle trafiğe çıkan K.B. (15), bir süre seyrettikten sonra alt geçitte motorun sürüş hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosikletle birlikte yola savrulan genç sürücü yaklaşık 15 metre sürüklenerek durabildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kanlar içinde motosikletin yanına yığılırken yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine intikal eden polis ekipleri yolu hemen trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Hemen ardından olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yerde yatan sürücüye ilk müdahale yapıldığı esnada olayı haber alıp kaza yerine gelen babası, oğlunu kanlar içinde yerde görünce neye uğradığını şaşırdı. Adeta şoka giren baba oğluna dokunmak istese de polis ve sağlık ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yaralı oğlunun başında ne yapacağını şaşıran baba polislere dönüp "Oğlum iyi mi? Oğlum iyi mi?" diye defalarca sordu. İlk müdahalesinin ardından ambulansa taşınan yaralı sürücüye ambulans içinde de müdahalede bulunuldu. Ambulansın içindeki oğlunu merak eden baba bu kez de ambulansın arka kapısına çıkarak çaresizce camdan oğlunu izledi. Babanın çaresizliği adeta yürekleri dağladı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri tarafından kaza mahallinde detaylı inceleme yapılırken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Aksaray Baba Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri belli oldu

 Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Erdoğan'dan Instagram'a erişim engeline ilk yorum: Dijital faşizmle karşı karşıyayız

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?

Bangladeş'teki Başbakan Şeyh Hasina'ya karşı protestoların arkasında ne var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title