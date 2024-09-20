Üye Girişi
Haberler

Oğlu tarafından bıçaklanan baba, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de aile içi bir kargaşa sırasında oğlu tarafından kolundan bıçaklanan 58 yaşındaki Tacettin Cim, hastaneye giderken ambulansta kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olay, Ş.C. adlı oğulun, babası ve diğer akrabalarıyla kavga etmesi sonucunda meydana geldi. Yaralanan Ş.C., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Oğlu dehşet saçtı: Kolundan bıçakladığı babası, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de aile üyeleri arasında çıkan kavga sırasında oğlu tarafından bıçakla kolundan yaralanan 58 yaşındaki vatandaş, hastaneye sevk edilirken ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aile içerisinde çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Tacettin Cim (53), beraberindeki eniştesi B.K. ve yeğeni M.K. ile oğlu Ş.C.'nin evine geldi. Defalarca evin kapısını çalan Tacettin Cim, kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı ve bu sırada oğluyla tartışmaya başladı. Tartışmaya B.K. ve M.K'da dahil oldu. Kavganın büyümesiyle Ş.C., babası T.C.'yi ve diğer akrabalarını bıçakla yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaranan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında yaralanan şüpheli Ş.C., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Oğlu tarafından bıçaklanan baba, ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Kalp Krizi Kırıkkale Güvenlik Olaylar 3-sayfa Kavga Suç

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
KPSS Ön Lisans branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak 2024? KPSS Ön Lisans atama taban puanları kaç 2024? Bursa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Gemlik, Mudanya, Gürsu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Nurdağı, İslahiye, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bornova, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Turgutlu, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef parmesanlı risotto tarifi! En güzel parmesanlı risotto tarifi! Parmesanlı risotto tarifi nasıl yapılır? Parmesanlı risotto için malzemeler! 20-21 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Akşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Muratpaşa, Serik, Kumluca elektrik kesintisi İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });