Öğle saatlerinde kaza: Takla atan otomobil ağaçları devirerek durdu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolünü kaybeden otomobil, iki ağacı devirdikten sonra yeşillik alana devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde takla atan otomobil, ağaçları devirerek durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, sabah saatlerinde Sultan Orhan mahallesi D-100 karayolu Terminal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Rabia B. idaresindeki 16 ES 823 plakalı Fiat marka otomobil, D-100 İstanbul istikametinden Terminal kavşağına dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. İki ağacı deviren otomobil, yeşillik alana devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - KOCAELİ