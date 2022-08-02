Batman haberleri: Batman'da öğle arasında iş yerine giren hırsız kamerada

Batman'da öğle arasında iş yerine giren hırsız kamerada

BATMAN - Batman'da bir kişi, öğle arası tatiline giren iş yerine dadandı. Hırsız, 20 bin TL değerindeki telefonu çaldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında yaşandı. Edilen bilgiye göre, öğle arası tatilinde işçilerin yemeğe gitmesini fırsat bilen bir kişi, etrafta kimsenin olmadığından yararlanıp masanın üstünde şarja takılı olan 20 bin TL değerindeki cep telefonunu çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

İhbar üzerine Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri kamera incelemesinin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlattı.