Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar

Öfkeli Minibüs Şoförü Kadın Sürücünün Önünü Kesti

Öfkeli Minibüs Şoförü Kadın Sürücünün Önünü Kesti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü, 'yol vermedin' diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti. Kapısını açmaya çalıştığı araçta panikleyen kadın sürücü, yardım istedi.

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförü, "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesip aracın kapısını açmaya çalıştı. Öfkeli adam kapıyı açmayınca cama tükürdü.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde minibüs şoförü "yol vermedin" diyerek bir kadın sürücünün önünü kesti. Öfkeli şoför, aracın kapısını zorla açmaya çalıştı. Kapıyı açamayınca aracın camına tükürdü. Panikleyen kadın sürücü, eşini arayarak yardım istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
img

Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
img

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ını görenler tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.