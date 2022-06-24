Öfkeli kazazede yol isteyen vatandaşı hastanelik etti Öfkeli kazazede yol isteyen vatandaşı hastanelik etti Tekirdağ'da maddi hasarlı kazanın olduğu sokaktan geçerken yol verilmesini isteyen sürücüye öfkeli kazazede saldırdı. Öfkeli kazazede yol isteyen vatandaşı hastanelik etti TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da maddi hasarlı kazanın olduğu sokaktan geçerken yol verilmesini isteyen sürücüye öfkeli kazazede saldırdı. İtilerek yere düşürülen adam, hastanelik oldu. Olay, Çorlu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Başmaslak 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracıyla maddi hasarlı meydana gelen kazanın olduğu noktadan geçen Hakan Konar, kendisine yol verilmesini istedi. Yol verme tartışması üzerine sinirlenen bir kazazede, Hakan Konar'ın üzerine yürüyüp, iterek yere yığılmasına neden oldu. Yaralanan talihsiz adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazetecilere konuşan Konar, olayla ilgili saldırgandan şikayetçi olacağını ifade etti. İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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