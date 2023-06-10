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Offroad kulübü üyesinin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu

Offroad kulübü üyesinin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu

3. Sayfa Haberleri

Erzurumlu offroad kulübü üyesi gencin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurumlu offroad kulübü üyesi gencin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Macera, doğa sporları ve offroad kulübü üyesi Samet Şentürk ile Gizem Sarı, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı. Kulüp üyesi arkadaşlarıyla beraber offroad araçlarından oluşturdukları alanda yapılan evlenme teklifi muhteşem görüntülerin yaşanmasına vesile oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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