Offroad kulübü üyesinin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu

Erzurumlu offroad kulübü üyesi gencin evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu.

Macera, doğa sporları ve offroad kulübü üyesi Samet Şentürk ile Gizem Sarı, hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı. Kulüp üyesi arkadaşlarıyla beraber offroad araçlarından oluşturdukları alanda yapılan evlenme teklifi muhteşem görüntülerin yaşanmasına vesile oldu. - ERZURUM