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Odunlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Odunlukta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE (İHA) – Düzce'de odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Arapçiftliği Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2998. Sokak üzerinde S. T.'ye ait evin bahçesinde bulunan odunluktan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Düzce 3. Sayfa Haberler

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