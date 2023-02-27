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Odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzincan'da metruk bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Erzincan'da metruk bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Erzincan Merkez Kavakyolu Paşa Mahallesinde bulunan metruk bir binanın odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, odunlukta çıkan yangının bitişiğindeki meskenin çatısına sirayet ettiği tespit ederek ivedi bir şekilde yangına müdahalesi sonucunda alevleri kontrol altına aldı ve uzun bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Çıkan yangında odunluk tamamen kullanılamaz hale dönerken çevresinde ki meskende hafif maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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