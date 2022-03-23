Odunluk yangını korkuttu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin yanında bulunan odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın ilçeye bağlı Perşembe beldesi Helvacılar Köyü'nde meydana geldi. Şakir H.'ye ait olan evin yanında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri odunluktan çıkan dumanları görünce ellerine aldıkları kovalarla alevlere su döktüler. Odunların tutuşmasıyla büyüyen yangını söndüremeyen aile durumu Çaycuma İtfaiye Müdürlüğünü arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekibinin uğraşları sonrası bir süre soğutma işleminin ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangın sonrası odunluk kullanılmaz hale gelirken geriye odun közleri kaldı. Yangına ilişkin inceleme itfaiye ekiplerince başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa