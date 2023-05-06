Odun yüklü tır yola devrildi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki odun yüklü tır yola devrildi. Kazada tırın çarptığı aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Sitesi mevkisinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsü öğrenilemeyen 67 AAT 849 plakalı odun yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Tır, 67 ABR 197 plakalı otomobil ile çarpıştı. Refüje çıkan tır karşı yönden gelen 67 ACV 851 plakalı araçlara çarptı. Araç sürücüsü kazada yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralıyı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırdı. Trafik bir müddet kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.