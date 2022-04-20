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Odun keserken bacağını yaraladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Odun keserken bacağını yaraladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir kişi, kesim motoruyla odun keserken bacağını yaraladı.

GÖLYAKA, DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir kişi, kesim motoruyla odun keserken bacağını yaraladı.

Olay, Gölyaka ilçesi Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Z.A., evinin bahçesinde kesim motoruyla odun kesmeye başladı. Bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden Z.A.'nın kullandığı kesim motoru kontrolden çıkarak bacağına isabet etti. Z.A.'ya ilk yardımı yakınları yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Z.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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