Ödemiş'teki silahlı kavgada tutuklananların sayısı 8'e yükseldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir barda çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürdü ve 8 kişiyi tutukladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde barın önünde 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde 26 Kasım'da çıkan silahlı kavga sonrası olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 28 Kasım'da 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 8 oldu.

Olay

Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'ndeki barın önünde 26 Kasım'da çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmış, olaya ilişkin daha önce 8 kişiyi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirmişti.

Adliyeye sevk edilen söz konusu şüphelilerden 6'sı hakimlikçe tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.