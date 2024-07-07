Ödemiş'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 24 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Artıcak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 15.35'te çıkan yangına müdahale gün boyu devam etti. Ekiplerin, 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - İZMİR