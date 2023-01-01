Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'teki kazada şoför hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ödemiş'teki kazada şoför hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörüyle seyir halinde bulunan 59 yaşındaki Celal Yay, aracı kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metre yükseklikten dereye düştü ve hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörüyle seyir halinde bulunan 59 yaşındaki Celal Yay, aracı kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metre yükseklikten dereye düştü ve hayatını kaybetti.

İzmir'in ödemiş ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında Ödemiş Aydın Karayolunda bir kaza meydana geldi. 35 ZBK 65 plakalı traktörü ile seyir halinde bulunan 59 yaşındaki Celal Yay, Çamlıca Mahallesi içerisinde köprü üzerine geldiği esnada virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Celal Yay'ı kurtaramadı ve 59 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, yaşanan bu kazayla alakalı emniyetin soruşturması devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş Aydın İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title