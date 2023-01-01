Ödemiş'teki kazada şoför hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörüyle seyir halinde bulunan 59 yaşındaki Celal Yay, aracı kullandığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek 5 metre yükseklikten dereye düştü ve hayatını kaybetti.

İzmir'in ödemiş ilçesinde sabah saat 09.30 sıralarında Ödemiş Aydın Karayolunda bir kaza meydana geldi. 35 ZBK 65 plakalı traktörü ile seyir halinde bulunan 59 yaşındaki Celal Yay, Çamlıca Mahallesi içerisinde köprü üzerine geldiği esnada virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Celal Yay'ı kurtaramadı ve 59 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti. Öte yandan, yaşanan bu kazayla alakalı emniyetin soruşturması devam ediyor. - İZMİR