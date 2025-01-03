Ödemiş'te Yangında Mahsur Kalan 6 Çocuk Kurtarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan 6 çocuk, komşuların yardımıyla kurtarıldı. Geçtiğimiz aylarda Selçuk ilçesindeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun öldüğü olayı hatırlatan yangında facia son anda engellendi.

Yangın dün akşam saat 17.30 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmen Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde önlem aldı.

Selçuk'taki faciayı hatırlattı

Meydana gelen yangında alevlerin içerisinde kaldıkları öğrenilen 6 çocuk ise, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede durumlarının iyi oldukları anlaşılan çocuklar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay, geçtiğimiz aylarda Selçuk ilçesinde meydana gelen ve 5 çocuğun yaşamını yitirdiği faciayı hatırlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR