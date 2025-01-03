Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler

Ödemiş'te Yangında Mahsur Kalan 6 Çocuk Kurtarıldı

Ödemiş'te Yangında Mahsur Kalan 6 Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan 6 çocuk, komşuların yardımıyla kurtarıldı. Olay, daha önce Selçuk'ta yaşanan ve 5 çocuğun hayatını kaybettiği yangını hatırlattı. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan 6 çocuk, komşuların yardımıyla kurtarıldı. Geçtiğimiz aylarda Selçuk ilçesindeki yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun öldüğü olayı hatırlatan yangında facia son anda engellendi.

Yangın dün akşam saat 17.30 sıralarında, ilçeye bağlı Türkmen Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinde önlem aldı.

Selçuk'taki faciayı hatırlattı

Meydana gelen yangında alevlerin içerisinde kaldıkları öğrenilen 6 çocuk ise, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede durumlarının iyi oldukları anlaşılan çocuklar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay, geçtiğimiz aylarda Selçuk ilçesinde meydana gelen ve 5 çocuğun yaşamını yitirdiği faciayı hatırlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zam oranları netleşti! Gözler refah payında
img

13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
img

Terim'in ekibi Fenerbahçelileri küplere bindirecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp kardeşleri arama çalışmaları için İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ekipler denize düşen 2 kardeş için seferber! Boğaz trafiği durduruldu
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gençle ilgili skandal video! Gözaltına alındı
Ferdi Tayfur'a benzerliğiyle dikkat çeken gencin skandal görüntüleri
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti netleşti
2025 yılı için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti

Son Dakika Haberleri

3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Engelli aylığı ve 65 yaş aylığı ne kadar? 2025 Ocak engelli aylığı kaç TL oldu? 2025 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Bedelli askerlik zamlandı 2025! Bedellik askerlik ne kadar, kaç TL oldu? ZAMLI DİN GÖREVLİSİ MAAŞI! Ocak 2025 imam, müezzin, vaiz zamlı maaşları ne kadar? PROFESÖR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı profesör zamlı maaşı ne kadar, kaç TL oldu? MÜHENDİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek mühendis maaşları ne kadar oldu? Mühendis güncel zamlı maaşı kaç TL oldu? ZABITA MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek zabıta ve bekçi maaşı ne kadar oldu? OCAK 2025 ASKER MAAŞLARI: Subay, Astsubay, Uzman Çavuş maaşları ne kadar oldu? DOKTOR MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük, en yüksek doktor maaşları ne kadar oldu? Doktor güncel zamlı maaşı kaç TL oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.