Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araç içerisinden 2 kilo esrar maddesi çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, V.Ç. adlı bir kişinin otomobilliyle uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon kapsamında araç durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken, V.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR