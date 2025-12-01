Ödemiş'te Traktöre Çarpmamak İçin Manevra Yapan Kamyonet Devrildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şerit değiştiren traktöre çarpmamak için manevra yapan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bademli-Ovakent il yolunda meydana geldi. E.U. (19) idaresindeki kamyonet seyir halindeyken, aynı istikamette seyreden H.O. (51) idaresindeki traktörün aniden şerit değiştirmesi sonucu manevra yaptı. Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracını refüje çarparak devirdi. Kazada, kamyonet sürücüsü E.U. yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, E.U.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sürücüyü Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Jandarma ekipleri tarafından traktör sürücüsü H.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR