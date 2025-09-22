Haberler

Ödemiş'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Ödemiş'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Balabanlı yolunda meydana geldi. Ö.Ç. (42) idaresindeki 35 Z 8088 plakalı kamyonet ile İ.A.'nın (18) kullandığı 35 BSN 221 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi

Ünlü sunucu, uçuş eğitimi sırasında düşen uçakta can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.