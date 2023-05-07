Ödemiş'te tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir adam eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir adam eşini tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi kırsal alanda bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Alkollü olduğu öne sürülen B.A., (57) eşi Tuba Algül, (29) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi ile B.A, yanındaki tabanca ile Tuba Algül'e ateşe etti. Ardından B.A., arabaya binerek olay yerinden kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Tuba Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. 29 yaşındaki kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.A.'yı yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, Algül çiftinin 5 tane çocuğu olduğu öğrenildi. - İZMİR