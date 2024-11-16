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Ödemiş'te Oto Tamircisine Şase Numarası Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında

Ödemiş'te Oto Tamircisine Şase Numarası Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltında
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto tamircisi, motorların şase numaralarını kazıdığı ve ikiz şase numarası verdiği tespit edilerek operasyona gidildi. 5 şase numarası kazınmış ve 9 trafikte görünen motor ile bir hacizli motor ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir oto tamircisinin, araç motorlarının şase numarasını kazıdığı ve ikiz şase motor numarası verdiğinin belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, şase numarası kazınmış 5 araç motoru, trafikte görünen üstünde şase numarası takılmış 9 araç motoru ve hacizli yakalamalı motoru sökülmüş vaziyette olan 1 araç ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesi Günlüce Mahallesi'nde bulunan bir oto tamircisinin, çevre il ve ilçelerden temin ettikleri otomobil ve kamyonet motorlarını bu işyerine getirip araç motorlarının şase numaralarını kazıyarak veya ikiz şase motor numarası vererek tekrar piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şase numarası kazınmış 5 araç motoru, trafikte görünen üstünde şase numarası takılmış 9 araç motoru ve hacizli yakalamalı motoru sökülmüş vaziyette olan 1 araç ele geçirildi.

Olayla ilgili U.Y. ve C.S. adlı 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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