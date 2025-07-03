Ödemiş'te Orman Yangını: 81 Yaşındaki Yatalak Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında 81 yaşındaki yatalak adam yanarak hayatını kaybetti.

Ödemiş ilçesinde dün akşam saat 21.05'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler kırsal mahalleleri tahliye edildi. Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi. Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR