Haberler

Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Traktör römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir motosiklet, duraklama yapan bir traktör römorkuna çarparak kontrolden çıktı. Motosikletin kadın sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, duraklama yapan traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 18.45 sıralarında Günlüce Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M. (42) idaresindeki 35 ZUK 74 plakalı traktör yol üzerinde duraklama yaptığı esnada, aynı istikamette seyir halinde olan Emine M. (23) yönetimindeki 35 CRZ 750 plakalı motosiklet, traktör römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Emine M. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen Meşe, ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı