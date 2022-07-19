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Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde insansız hava araçları ile trafik denetim uygulaması yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde insansız hava araçları ile trafik denetim uygulaması yapıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı insansız hava araçları Büro Amirliği ve trafik ekipleri Ödemiş'te ilçe genelinde trafik uygulaması yaptı. Kurallara uymayan sürücüler dron ile tespit edildi. Havadan yapılan denetimlerde tespit edilen kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, yaz aylarında ilçede meydana gelebilecek trafik yoğunluğu, trafik kurallarının ihlal edilmesi ve kazaların sık yaşandığı ışıklı ve ışıksız kavşaklarda denetimlerin arttırılarak kazaların ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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