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Ödemiş'te asker eğlencesinde yaşanan silahlı saldırıda şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açan şüpheli, 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.