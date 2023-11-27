Ödemiş'te asker eğlencesinde yaşanan silahlı saldırıda şüpheli tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açan şüpheli, 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, asker eğlencesinde tabancayla havaya ateş açarken 1 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Alaşarlı Mahallesi'ndeki olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden U.Ç. (42) karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.A.İ. (40) ise tutuklandı.
Alaşarlı Mahallesi'nde önceki gece düzenlenen asker eğlencesinde, Erkan Günay (51) vücuduna isabet eden kurşunla vurulmuştu. Günay hayatını kaybederken, tabancayla havaya ateş ettikleri öne sürülen U.Ç. ile H.A.İ. gözaltına alınmıştı.