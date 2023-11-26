Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ödemiş'te asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ödemiş'te asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde tabancayla ateş açılması sonucu Erkan Günay adlı bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak H.A.I. ve Ü.Ç. isimli iki kişi gözaltına alındı.