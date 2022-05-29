Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler; 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hint Keneviri Ödemiş İzmir Polis 3. Sayfa Haberler

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