Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş'te 130 kök Hint keneviri ele geçirildi
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda dağlık arazide 130 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki dağlık arazide yasadışı Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğine yönelik bilgi aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler; 3 farklı noktada bulunan toplamda 130 kök Hint kenevirini ele geçerdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa