Ödemiş polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen ve 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalarda bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilmesi üzerine adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda M.O., İ.O. ve G.O., yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 1 kilo 100 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu satışında kullanılan telefon ele geçirildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., İ.O., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR