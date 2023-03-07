Ocaktaki ateş, evi yakıyordu 3. Sayfa Haberleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ekiplerce söndürülürken büyük çapta hasar medyana geldi. Kızılağaç Mahallesi Çilek küme evlerinde bulunan 2 katlı taş evin ikinci katında yangın başladı. Şömine benzeri yer ocağındaki ateşin evin içine sıçraması nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü, soğutma çalışması yaptı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kızılağaç Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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