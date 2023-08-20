Ocakta unutulan yumurtalar itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Ocakta unutulan yumurtalar itfaiye ve polisi alarma geçirdi Kapıyı kırıp içeri giren itfaiye ocaktaki yanmış yumurtayla karşılaştı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.