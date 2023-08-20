Ocakta unutulan yumurtalar itfaiye ve polisi alarma geçirdi
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Ocakta unutulan yumurtalar itfaiye ve polisi alarma geçirdi Kapıyı kırıp içeri giren itfaiye ocaktaki yanmış yumurtayla karşılaştı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.
Ocakta unutulan yumurtalar itfaiye ve polisi alarma geçirdi
Kapıyı kırıp içeri giren itfaiye ocaktaki yanmış yumurtayla karşılaştı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir evde yangın çıktığı ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Kapıyı levye ile açan itfaiye erleri, ikametten yükselen dumanların ocakta unutulup adeta küle dönen yumurtalardan çıktığı belirledi.
Emek Mahallesi Barbaros Caddesi 3027 Sokak'ta Güllü Ş.'nin kaldığı ikamette yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Adrese gelen ekipler dumanların çıktığı ikamette kimsenin bulunmadığını belirledikten sonra ikametin kapısını levye yardımıyla açarak içeri girerken, yükselen dumanların ocakta unutulan ve yanan yumurtalardan çıktığını belirledi.
Yumurtaların bulunduğu tavayı ocaktan alarak dışarı çıkaran itfaiye görevlileri ikametteki dumanın çıkmasının ardından olay yerinden ayrıldı.