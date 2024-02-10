Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Ali Çilek sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Mutfaktaki ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangını fark eden 1 hafta önce evlendikleri öğrenilen Hüseyin El Eskar ve Fatıma Eskarçifti yangını söndüremeyince İtfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Suriye uyruklu yeni evli çiftin evinde maddi hasar meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan Hüseyin El Eskar'ın el ve ayaklarında yanıklar oluştu. Şahıs ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.