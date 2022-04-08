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Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde unutulan yemek sebebiyle evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde unutulan yemek sebebiyle evden yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmandaki evde ocak üzerinde tencerenin unutulması sonucu ortaya çıkan duman, paniğe sebep oldu. Evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla evde kontrollerde bulundu. - KASTAMONU

Ocakta unutulan yemek paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, İtfaiye, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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