Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu

Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemekten çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde ocakta unutulan yemekten çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Orta Mahalle 218 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek için ocağa konulan tencere ocakta unutulunca yangın çıktı. Evden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek mutfaktaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title