Ocakta unutulan tava yangına neden oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağında ocakta unutulan tavanın çıkarttığı yangın maddi hasara yol açtı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Yörük Ali Efe Bulvarı üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D.'ye ait bir evin mutfağında ocakta unutulan tava dolayısıyla yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evin mutfağında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN