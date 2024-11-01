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Ocaklar'da Motosiklet Kazası: Başıboş Hayvanlar Tehlike Saçıyor

Ocaklar'da Motosiklet Kazası: Başıboş Hayvanlar Tehlike Saçıyor
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Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Ocaklar kırsal mahallesinde motosikletin zeytinlikten yola çıkan bir ata çarpması sonucu genç sürücü hafif yaralandı. Sürücü Eren Onur, yolda sıkça karşılaşılan başıboş hayvanların kaza riskini artırdığını belirterek, önlem alınması çağrısında bulundu.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar kırsal mahallesi yolunda meydana gelen kazada, 10 ANK 415 plakalı motosiklet, yol kenarındaki zeytinlikten aniden yola çıkan bir beyaz ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, düşerek hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olayın ardından açıklama yapan motosiklet sürücüsü Eren Onur (18), bu yolda sık sık başıboş hayvanların kazalara sebep olduğunu belirterek, yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep etti. "Birileri hayatını kaybetmeden önce bu duruma bir çözüm bulunmalı" diyen Onur, benzer kazaların önlenmesi için tedbir çağrısında bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, çevre sakinleri ve sürücüler de benzer risklerin önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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