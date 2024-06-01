Ö.T. Cinayet Suçundan Aranıyordu, Jandarma Tarafından Yakalandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda "Kasten Öldürme" suçundan aranan Ö.T. saklandığı yerde suç aleti tabanca ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma'nın Dedektifleri JASAT ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda. Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan Ö.T. isimli şahıs saklandığı yerde cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Cinayet zanlısı Ö.T. adli işlemlerinin yapılması için Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekiplerine teslim edildi. - OSMANİYE