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Ö.T. Cinayet Suçundan Aranıyordu, Jandarma Tarafından Yakalandı

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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, cinayet suçundan aranan Ö.T. saklandığı yerde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Şüpheli, adli işlemler için Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekiplerine teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda "Kasten Öldürme" suçundan aranan Ö.T. saklandığı yerde suç aleti tabanca ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma'nın Dedektifleri JASAT ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda. Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan Ö.T. isimli şahıs saklandığı yerde cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Cinayet zanlısı Ö.T. adli işlemlerinin yapılması için Gaziantep İli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube ekiplerine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Osmaniye Jandarma Güvenlik Cinayet Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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